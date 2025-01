MANDADA EMBORA

Escola de samba anuncia desligamento de Rafa Kalimann do Carnaval após polêmica de intolerância religiosa

Imperatriz Leopoldinense se pronunciou nesta quarta (29)

A ex-BBB Rafa Kalimann foi dispensada do posto de musa da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A agremiação divulgou uma nota nas redes sociais nesta quarta (29) para anunciar a saída da influenciadora. De acordo com o portal Leo Dias, o envolvimento da influenciadora em um caso de intolerância religiosa e sua ausência nos compromissos da escola aceleraram seu desligamento. >