SAÚDE

Sol e Carnaval: confira dicas de como cuidar da pele antes, durante e após a folia

Período de exposição intensa ao sol e calor pode causar danos irreversíveis à pele

Na empolgação e expectativa para curtir os 7 dias de diversão na avenida durante o Carnaval, os foliões esquecem os cuidados necessários com a pele, que costuma ficar exposta ao sol por várias horas, ainda mais neste momento de crise climática. Assim, além das fantasias e dos documentos, sair de casa com a pele protegida é importante ter uma festa de qualidade. >

O CORREIO conversou com a dermatologista Dra. Dani Menezes, que destacou a importância de manter uma rotina de skincare, em especial para proteger a pele da exposição solar.>

PROTEÇÃO E AUTOCUIDADO

”O calor intenso, a umidade elevada e a longa exposição ao sol fazem do Carnaval de Salvador um verdadeiro teste para a saúde da pele. Então, é importante reforçar alguns cuidados. A fotoproteção, por exemplo, deve ser rigorosa, com a aplicação de um filtro solar de amplo espectro, resistente à água e ao suor, garantindo proteção efetiva contra os danos dos raios UV e da luz visível”, comenta. >

Segundo a especialista, a hidratação também deve ser intensificada, tanto por meio da ingestão adequada de líquidos, água ou sucos, quanto pelo uso de protetor solar enriquecido com ácido hialurônico e ceramidas, fortalecendo a barreira cutânea e garantindo a luminosidade natural da pele. >

“A maquiagem de Carnaval exige uma base preparada para resistir ao calor e ao suor sem comprometer a saúde da pele. Além disso, a limpeza deve ser feita com um tônico suave, que controle a oleosidade sem ressecar. Outro cuidado é com a hidratação, que não pode ser negligenciada: uma pele devidamente nutrida segura melhor os produtos aplicados. Já em relação a fixação da maquiagem, o recomendado é usar um primer de longa duração e um fixador de qualidade, aliado ao retoque com protetor solar em pó”, frisa. >