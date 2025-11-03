Sorte e recomeços: Tarot revela força e clareza para todos os signos hoje (3 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00
O Tarot abre a semana com cartas que inspiram ação, foco e autoconfiança. A energia desta segunda-feira é de avanço e reestruturação, o momento pede coragem para colocar planos em prática.
Áries vem com o Carro, carta de determinação e vitória. Touro recebe o Rei de Ouros, que favorece conquistas materiais. Gêmeos brilha com o O Mago, simbolizando poder criativo e iniciativa.
Tarot
Câncer tem a Força, sinal de superação emocional. Leão é guiado pelo Sol, que ilumina caminhos e reforça a autoconfiança. Virgem conta com o Três de Ouros, que destaca cooperação e bons resultados no trabalho.
Libra encontra equilíbrio com a Justiça, avaliando o que deve continuar. Escorpião mergulha no Oito de Paus, de novidades rápidas e intensas. Sagitário vem com o Louco, abrindo-se a novas aventuras.
Capricórnio planeja com o Dois de Paus, avaliando metas e rumos. Aquário inspira-se na Estrela, carta de fé e inspiração. Peixes fecha o dia com o Papa, símbolo de sabedoria e propósito.