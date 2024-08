CURTIÇÃO

Sozinho no Dia dos Solteiros? Veja oito lugares em Salvador para curtir a data

Dia dos solteiros é comemorando nesta quinta-feira (15)

Largo do Rio Vermelho Crédito: Gabriel Moura / Alô Alô Bahai

Se o Dia dos Namorados é 12 de junho, todos os outros 364 dias do ano são dos solteiros, certo? Talvez. Mas, assim como os pombinhos, os desacompanhados, mas não necessariamente sozinhos, também têm uma data para chamar de sua: 15 de agosto.

E se na data do romance a ideia é presentear o companheiro ou companheira, neste dia 15, que tal presentear a si mesmo? Para isso, o Alô Alô Bahia reuniu uma lista com oito lugares em Salvador para ir sozinho ou ao lado dos amigos para curtir, beber e, quem sabe, encontrar alguém para “mudar de time”.

Clube do Samba

Já é um dos locais mais tradicionais da noite soteropolitana. Fervilhando música e energia durante os finais de semana, o Clube do Samba é ideal tanto para paquerar, convocando a pessoa para dançar, como curtir com os amigos tomando uma cerveja ou cravinho acompanhados com petiscos.

Clube do Samba Crédito: Carolina Cerqueira / CORREIO

Tatu Bola

Uma das maiores redes de bares do país, o Tatu Bola está presente em Salvador, no bairro de Pituba. Ícone da gastronomia de boteco, o local é garantia de curtição, especialmente aos finais de semana com open bar de feijoada.

Tatu Bola Crédito: Divulgação

Point do Japa

Essa é para os inimigos do fim. Um dos melhores locais para os “afters” – ou para a noite toda – é o Point do Japa. No Rio Vermelho, o bar funciona até as 5h da manhã durante os finais de semana, sempre cheio de gente jovem e animada.

Dinha

Sinônimo de boemia em Salvador, o Rio Vermelho tem o Largo da Dinha como um de seus corações. Com bares para quem quer sentar, ambulantes para quem prefere ficar em pé, além de um dos melhores acarajés da cidade, a região é certeza de curtição para quem quer se divertir com os amigos ou encontrar uma companhia especial para a noite.

Borracharia

Não tem nada a ver com carros, o local! A Borracharia se transformou em um dos principais palcos da cena alternativa da capital baiana, recebendo artistas independentes do rock ao samba. No Rio Vermelho, a diversão e azaração (alô, Malhação) é garantida.

A Borracharia Crédito: Divulgação

Praça do Imbuí

Se Rio Vermelho é o point da boemia, o Imbuí é a meca dos bares. Na praça central do bairro, diversos estabelecimentos lotam de clientes ávidos por “brejas” geladas e diversão. Na dúvida de qual escolher? Uma boa pedida é passar de bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça e tomando cerveja.

Purgatório

Para quem prefere um clima mais tranquilo, sem música alta e com a certeza de ter todos os cinco sentidos mimados, o Purgatório é o lugar certo. Um dos melhores bares de drinks de Salvador é perfeito para sair com os amigos e aceitar o desafio de provar todos os drinks autorais inspirados nos pecados capitais e nos arquétipos de Jung.

Purgatório Crédito: Divulgação

A.B.O.C.A