ASTROLOGIA

Sucesso profissional: O segredo para o seu signo brilhar no trabalho nesta sexta (6 de fevereiro)

Entenda por que o networking será sua maior ferramenta de sucesso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 17:17

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se o seu trabalho exige comunicação, prepare-se para brilhar como nunca. Nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, a entrada da Lua em Touro aliada ao Sol em Aquário cria o cenário ideal para quem busca expansão na carreira. Não é dia de ficar trancado na sala; é dia de circular, conversar e mostrar seus projetos para o mundo.



A energia favorece reuniões, apresentações e, principalmente, as trocas informais. Aquela conversa no café pode render um insight que vai resolver um problema de semanas. Se você trabalha com vendas, marketing ou educação, sentirá um sopro de inspiração que vai te destacar da concorrência. A eficiência hoje tem a ver com a sua capacidade de ser multitarefa.

Viragem, Capricórnio e Touro (sim, até os mais conservadores!) vão sentir que a comunicação está mais fácil. Use isso a seu favor para renegociar prazos ou sugerir mudanças inovadoras. O "chefe" ou o cliente está mais aberto a ouvir ideias fora da caixa, desde que você saiba explicá-las com clareza e agilidade.

