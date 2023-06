Suposto namorado expõe troca de mensagens antiga com Gugu: 'Saudade'

A polêmica envolvendo a herança deixada por Gugu Liberato, morto em 2019, continua dando o que falar. Agora, o homem que diz que foi namorado do apresentador, Thiago Salvático, usou as redes sociais para compartilhar uma conversa que os dois teriam tido.



O chef de cozinha usou os stories do Instagram para mostrar a conversa, que teria acontecido meses antes da morte de Gugu. No print é possível ver que o perfil oficial do comunicador enviou uma publicação com vídeo da cantora Maria Bethânia.