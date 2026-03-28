ASTROLOGIA

Tarot aponta oportunidades e mudanças positivas para os signos neste sábado (28)

Carta do dia indica boas surpresas, sorte e reviravoltas que podem abrir novos caminhos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de março de 2026 às 06:00

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para este sábado, 28 de março, revela a presença da carta A Roda da Fortuna, arcano que simboliza movimento, sorte e mudanças inesperadas. Segundo especialistas, a energia do dia favorece oportunidades que surgem de forma repentina.

A Roda da Fortuna indica que situações podem mudar rapidamente, trazendo novas possibilidades. O momento é ideal para se manter atento aos sinais e aberto a novidades.

Tarot 1 de 24

No campo profissional e financeiro, há chances de ganhos inesperados ou oportunidades que podem gerar crescimento. Já na vida pessoal, encontros e acontecimentos podem surpreender.