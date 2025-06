MODA

Tchau, jeans: nova calça confortável vira queridinha das fashionistas

A peça que une conforto e sofisticação promete substituir o jeans

O reinado do jeans pode estar com os dias contados. A calça fusô, um hit dos anos 1980, está de volta, prometendo conforto e muito estilo. Essa peça versátil transcende o universo fitness e se torna um item essencial para looks modernos. >