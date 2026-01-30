Acesse sua conta
Técnica popular turca deixa hambúrgueres mais suculentos e saborosos; veja o segredo

Conheça o segredo turco para uma carne macia e aromática sem conservantes

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:00

Um passo simples com a cebola faz toda a diferença no resultado final
Um passo simples com a cebola faz toda a diferença no resultado final

Esqueça as filas do drive-thru e descubra agora o prazer de cozinhar um lanche de verdade em casa.

A aposta ideal para o almoço são os hambúrgueres artesanais, feitos sem aditivos químicos ou ingredientes duvidosos. A receita vinda da Turquia utiliza produtos simples para criar uma experiência gastronômica cheia de personalidade.

Hambúrguer

A escolha dos itens principais

Para começar, selecione um quilo de carne moída de qualidade, sem misturas, para valorizar a textura natural.

Você também deve separar uma cebola, alho ralado, salsa fresca e uma combinação poderosa de pimentas diversas. O uso do cominho e do coentro em pó garante aquele toque aromático típico da cozinha oriental.

Um ponto fundamental é o preparo da cebola, que precisa ficar de molho em água por alguns instantes.

Essa etapa essencial retira a acidez excessiva e contribui para a maciez da carne após a fritura. Como resultado, o hambúrguer ganha uma textura incrível que costuma surpreender positivamente todos que experimentam.

Ingredientes

  • 1kg de carne moída
  • 1 cebola
  • 1 colher de sopa de alho ralado
  • ½ maço de salsa 
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino
  • 1 colher de chá de pimenta-malagueta em pó
  • 1 colher de chá de pimenta-doce em pó
  • 1 colher de chá de cominho em pó 
  • 1 colher de chá de coentro em pó
  • Sal a gosto 

Modo de preparo

1. Pique a cebola bem fininha e coloque-a em uma tigela com água. Deixe de molho por alguns minutos.

2. Pique a salsa finamente e reserve.

3. Em uma tigela grande, coloque a carne moída e adicione o alho ralado, a salsa, a pimenta-do-reino, a pimenta-malagueta, a páprica doce, o cominho e o coentro.

4. Escorra a cebola, aperte delicadamente com as mãos para retirar o excesso de líquido e junte à carne.

5. Acrescente o sal e misture tudo com as mãos até obter uma massa homogênea.

6. Separe porções, modele os hambúrgueres e aqueça um pouco de óleo em uma frigideira.

7. Frite em fogo médio, dourando bem dos dois lados, até ficarem cozidos por dentro e com crosta dourada por fora, respeitando o ponto da carne.

Alimentos Hambúrguer

