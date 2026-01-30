Técnica popular turca deixa hambúrgueres mais suculentos e saborosos; veja o segredo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:00
Esqueça as filas do drive-thru e descubra agora o prazer de cozinhar um lanche de verdade em casa.
A aposta ideal para o almoço são os hambúrgueres artesanais, feitos sem aditivos químicos ou ingredientes duvidosos. A receita vinda da Turquia utiliza produtos simples para criar uma experiência gastronômica cheia de personalidade.
Hambúrguer
Para começar, selecione um quilo de carne moída de qualidade, sem misturas, para valorizar a textura natural.
Você também deve separar uma cebola, alho ralado, salsa fresca e uma combinação poderosa de pimentas diversas. O uso do cominho e do coentro em pó garante aquele toque aromático típico da cozinha oriental.
Um ponto fundamental é o preparo da cebola, que precisa ficar de molho em água por alguns instantes.
Essa etapa essencial retira a acidez excessiva e contribui para a maciez da carne após a fritura. Como resultado, o hambúrguer ganha uma textura incrível que costuma surpreender positivamente todos que experimentam.
1. Pique a cebola bem fininha e coloque-a em uma tigela com água. Deixe de molho por alguns minutos.
2. Pique a salsa finamente e reserve.
3. Em uma tigela grande, coloque a carne moída e adicione o alho ralado, a salsa, a pimenta-do-reino, a pimenta-malagueta, a páprica doce, o cominho e o coentro.
4. Escorra a cebola, aperte delicadamente com as mãos para retirar o excesso de líquido e junte à carne.
5. Acrescente o sal e misture tudo com as mãos até obter uma massa homogênea.
6. Separe porções, modele os hambúrgueres e aqueça um pouco de óleo em uma frigideira.
7. Frite em fogo médio, dourando bem dos dois lados, até ficarem cozidos por dentro e com crosta dourada por fora, respeitando o ponto da carne.