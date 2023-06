Thiago Salvático diz ter vídeos de sexo com Gugu Liberato

. Crédito: Foto: Reprodução

Uma das evidências que Thiago Salvático diz ter para provar sua união estável com Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, são vídeos de sexo com o apresentador. O chef de cozinha diz ter vivido relacionamento amoroso com Gugu por oito anos.



Thiago, no entanto, não pretende divulgar as imagens. Em entrevista à revista "Veja", Thiago explicou o motivo da decisão.



“Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’ (risos). Ia dar 3 bilhões de visualizações. E quando a gente não estava junto, conversava umas duas horas diariamente pelo Skype”, afirmou.

O chef de cozinha ainda deu mais detalhes sobre o suposto relacionamento com o apresentador. "Era normal, íamos ao shopping, a restaurantes, assistíamos a filmes. Fazia tudo normal. Só que ele era muito discreto. Recebi uma mensagem hoje, de uma pessoa da companhia Azul: ‘Conheci teu companheiro e realmente quem via ele chegando no aeroporto nem desconfiava quem era. Ele andava tão simples, com o bonezinho dele, óculos, camiseta básica, ninguém o reconhecia nos lugares”, declarou.

Thiago ainda segue tentando provar uma união estável com Gugu em batalha judicial por herança milionária. Ele teve o primeiro pedido negado pela Justiça, decisão essa, que o chef de cozinha classificou como "homofobia".