ENERGIA

Utiliza extensão elétrica desse tipo em casa? Tire da tomada imediatamente

Descubra por que deixar a extensão organizada é uma armadilha elétrica

B Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 11:00

Veja como evitar curtos-circuitos causados pelo calor preso nos fios Crédito: Freepik

Muitas vezes, a segurança de uma família é colocada em xeque por causa de uma simples organização doméstica. Ao comprar uma extensão longa demais, as pessoas costumam enrolar o excesso para deixar o ambiente mais limpo.

Esse comportamento, apesar de parecer inofensivo, transforma um acessório útil em um foco potencial de incêndio. Ignorar o estado do cabo elétrico atrás dos móveis pode ter consequências graves para o imóvel.

A ciência por trás do calor nos cabos

A passagem da corrente elétrica produz energia térmica que precisa ser liberada para o ambiente externo continuamente. Quando o cabo permanece esticado no chão, o ar consegue resfriar o material de forma eficiente e segura.

Contudo, ao formar um círculo com o fio, você cria uma barreira que retém toda essa temperatura. O calor acumulado danifica a estrutura interna da extensão e pode causar um curto-circuito em pouco tempo.

Quando o perigo se torna iminente na fiação

Equipamentos de alta potência, como aspiradores de pó e eletrodomésticos de cozinha, potencializam esse aquecimento interno. Em tais casos, a temperatura sobe tão rápido que o plástico protetor pode entrar em combustão imediata.

Infelizmente, acidentes acontecem com frequência porque o fogo começa em locais escondidos, longe da visão dos moradores. Ambientes com muitos móveis de madeira ou tecidos favorecem a propagação rápida das chamas.

Atitudes práticas para evitar acidentes graves

Você deve realizar uma inspeção regular nos pontos de energia para garantir a integridade da sua moradia. Afinal, a regra é clara: extensões enroladas estão entre as causas mais frequentes de incêndios domésticos evitáveis.

Comece verificando se existem extensões presas por arames ou escondidas sob tapetes de forma inadequada. Se notar qualquer sinal de enrolamento, estique o fio totalmente para permitir que ele respire de novo.

Mesmo sobrando muito fio, nunca o deixe amontoado ou em carretéis enquanto o aparelho estiver ligado. Essa pequena mudança de comportamento elimina quase todo o risco de superaquecimento por indução térmica.