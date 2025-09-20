Acesse sua conta
Vai viajar? Veja hábitos brasileiros que são considerados falta de educação em outros países

Alguns gestos podem ser interpretados como invasão ou falta de respeito

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 13:45

De conversas a vestimentas, conheça os costumes brasileiros que podem gerar constrangimento em destinos como Japão, Itália e EUA.
De conversas a vestimentas, conheça os costumes brasileiros que podem gerar constrangimento em destinos como Japão, Itália e EUA.

Certos costumes brasileiros, embora pareçam naturais e amigáveis para nós, podem ser mal interpretados em viagens internacionais. O comportamento expansivo e o contato físico, que aqui são sinais de calor humano, podem causar estranhamento em outras nações.

A razão para isso está nas diferentes normas sociais que regem cada cultura. Por isso, um gesto que no Brasil significa apreço pode ser visto como desrespeitoso ou até ofensivo em outros lugares, o que reforça a importância de se informar antes de viajar.

Assim, compreender as particularidades culturais do seu destino é fundamental para evitar gafes e garantir uma experiência de viagem mais rica. Conhecer e respeitar as diferenças é o primeiro passo para uma interação bem-sucedida com pessoas de todo o mundo.

Formalidade nos cumprimentos e na comunicação

No Brasil, é comum usar apelidos carinhosos e fazer piadas, demonstrando afeto. Entretanto, na Suécia, especialmente no ambiente de trabalho, tal informalidade pode parecer pouco profissional, pois eles mantêm uma postura mais séria.

O mesmo ocorre com os cumprimentos. Enquanto abraçar e beijar no rosto é uma prática de simpatia no Brasil, no Japão isso pode ser invasivo. Lá, a formalidade dita saudações mais discretas, que respeitam o espaço pessoal.

Como agir em ambientes sociais e restaurantes

No Brasil, dividir a conta em um restaurante é uma prática comum e aceita. Por outro lado, na China, essa atitude pode ser considerada descortês, pois o costume local é que a pessoa que fez o convite pague por tudo, como um gesto de honra.

Outro exemplo é o vestuário. Usar roupas informais, como chinelos e bermudas, é aceitável em muitas situações no Brasil. Já na Itália, especialmente em locais como igrejas, vestir-se de forma casual pode ser visto como desrespeito.

