Veja a lista definitiva dos alimentos a evitar se você tem refluxo

Descubra por que a dieta certa é o segredo para combater o refluxo ácido

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 15:00

Identifique e evite os gatilhos que agravam a queimação e a má digestão
Identifique e evite os gatilhos que agravam a queimação e a má digestão Crédito: Freepik

Milhões de pessoas sofrem com o refluxo ácido, uma condição que causa azia e desconforto digestivo constante. A boa notícia é que uma mudança na dieta pode ser a solução para controlar os sintomas e recuperar o bem-estar diário.

Muitos alimentos e bebidas que consumimos no dia a dia podem estimular a produção de ácido no estômago ou relaxar a válvula que o mantém no lugar. Entender quais são esses gatilhos é o primeiro passo para um plano de alimentação eficaz.

Ao focar em uma dieta protetora, você pode não apenas aliviar a dor e a queimação, mas também prevenir futuros episódios. O segredo está em fazer escolhas conscientes e evitar os inimigos do seu sistema digestivo.

Frituras e temperos fortes 

Alimentos fritos e muito gordurosos, como carnes gordas e ultraprocessados, dificultam a digestão. Eles permanecem mais tempo no estômago, aumentando a pressão e a probabilidade do ácido voltar para o esôfago.

Temperos fortes também são irritantes. Pimentas e páprica, por exemplo, podem irritar a mucosa do esôfago, potencializando o desconforto. A tolerância varia de pessoa para pessoa, mas quem tem refluxo frequente deve observar com atenção.

Os vilões líquidos do dia a dia 

Bebidas gaseificadas, como refrigerantes, aumentam a dilatação do estômago e podem piorar o refluxo. A cafeína, presente em energéticos e chás pretos, também é um problema, pois relaxa o esfíncter esofágico, permitindo que o ácido suba.

Reduzir o consumo desses líquidos costuma trazer alívio perceptível. Considere trocá-los por água, que ajuda a manter a hidratação e não tem o mesmo efeito negativo sobre o sistema digestivo.

Frutas ácidas e açúcar em excesso

Frutas cítricas como limão, laranja e até mesmo o tomate, por serem alimentos ácidos, podem intensificar a queimação. O mesmo vale para sucos industrializados, que combinam acidez com excesso de açúcar e conservantes.

O açúcar refinado, em doces e bolos, também é um agravante. Ele afeta a saúde da sua microbiota intestinal e pode aumentar a inflamação, prejudicando a digestão. Prefira opções mais seguras, como a banana, que é uma fruta menos ácida.

Outros hábitos que fazem a diferença

Além da dieta, a forma como você come também conta. Refeições pequenas e mais frequentes, e mastigar bem, ajudam a reduzir a pressão no estômago. Evitar comer rápido demais é um hábito que pode aliviar os sintomas.

Também é importante não se deitar logo após comer; o ideal é esperar de duas a três horas. E atenção às roupas: use peças que não apertem a região abdominal. Manter um peso saudável é crucial, já que o excesso aumenta a pressão no abdômen.

