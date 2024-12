VIRALIZOU

Veja os prints que esposa traída distribuiu na igreja para expor pastor e amante

Papéis foram entregues aos fiéis da igreja

Essa semana Aryana Medeiros viralizou nas redes sociais após expor a traição do seu marido, que é pastor, com uma levita da igreja. A mulher entrou no culto e distribuiu papéis impressos com os prints da conversa entre os dois para os fiéis da igreja. A cena terminou em pancadaria. Mas o que tinha naquele papel?

Os folhetos distribuídos por Aryana continham prints dos diálogos do marido, Ruan Sérgio, com a amante, Laís. Na troca de mensagens, eles combinavam de se encontrar e reforçavam a importância de apagar as mensagens para que não fossem descobertos. O que eles não contavam é que o celular do pastor seria hackeado pela esposa. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.