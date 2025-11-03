Universo tem um recado pra você nesta segunda (3 de novembro): O que parecia perdido ainda pode florescer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta segunda-feira (3), chega como um impulso de fé e recomeço. Depois de um período de cansaço e incertezas, Deus pede que você olhe para frente e volte a confiar na força que existe dentro de si. O que parecia perdido ainda pode florescer.
“Eu te dei dons, coragem e luz suficiente para recomeçar. Não duvide do que plantei em você.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado vem como um despertar. Há bênçãos preparadas para quem decide seguir, mesmo sem garantias. A fé não elimina os desafios, mas dá firmeza para atravessá-los.
A orientação é clara: confie no que você é e no que Deus já colocou em seu caminho. Quando você acredita novamente, o impossível começa a se mover.