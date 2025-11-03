FÉ

Universo tem um recado pra você nesta segunda (3 de novembro): O que parecia perdido ainda pode florescer

Volte a acreditar nos seus próprios passos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta segunda-feira (3), chega como um impulso de fé e recomeço. Depois de um período de cansaço e incertezas, Deus pede que você olhe para frente e volte a confiar na força que existe dentro de si. O que parecia perdido ainda pode florescer.

“Eu te dei dons, coragem e luz suficiente para recomeçar. Não duvide do que plantei em você.”

Veja qual o recado de Deus para você hoje 1 de 13

O recado vem como um despertar. Há bênçãos preparadas para quem decide seguir, mesmo sem garantias. A fé não elimina os desafios, mas dá firmeza para atravessá-los.