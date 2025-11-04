FÉ

Universo tem um recado pra você nesta terça (4 de novembro): não fuja do que precisa ser curado

Fugir do que machuca só prolonga o sofrimento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 04:00

A mensagem do dia, nesta terça-feira (4), chega com um convite à introspecção. Deus pede que você olhe para dentro com coragem e encare o que ainda dói. Fugir do que machuca só prolonga o sofrimento, mas encarar com fé abre o caminho para a libertação.

“Eu não te deixei sozinho com as tuas feridas. Estou aqui para curar o que o tempo não conseguiu tocar.”

O recado vem como um lembrete de que o processo de cura exige paciência e entrega. Não é fraqueza sentir, é parte da transformação. Cada lágrima e cada silêncio podem ser terreno fértil para algo novo nascer.