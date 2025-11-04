Acesse sua conta
Universo tem um recado pra você nesta terça (4 de novembro): não fuja do que precisa ser curado

Fugir do que machuca só prolonga o sofrimento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, nesta terça-feira (4), chega com um convite à introspecção. Deus pede que você olhe para dentro com coragem e encare o que ainda dói. Fugir do que machuca só prolonga o sofrimento, mas encarar com fé abre o caminho para a libertação.

“Eu não te deixei sozinho com as tuas feridas. Estou aqui para curar o que o tempo não conseguiu tocar.”

Veja qual o recado de Deus para você hoje

O recado vem como um lembrete de que o processo de cura exige paciência e entrega. Não é fraqueza sentir, é parte da transformação. Cada lágrima e cada silêncio podem ser terreno fértil para algo novo nascer.

A orientação é clara: permita-se sentir e entregar. Quando você confia, Deus age. E o que antes parecia dor se transforma em força.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

