Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, nesta terça-feira (4), chega com um convite à introspecção. Deus pede que você olhe para dentro com coragem e encare o que ainda dói. Fugir do que machuca só prolonga o sofrimento, mas encarar com fé abre o caminho para a libertação.
“Eu não te deixei sozinho com as tuas feridas. Estou aqui para curar o que o tempo não conseguiu tocar.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado vem como um lembrete de que o processo de cura exige paciência e entrega. Não é fraqueza sentir, é parte da transformação. Cada lágrima e cada silêncio podem ser terreno fértil para algo novo nascer.
A orientação é clara: permita-se sentir e entregar. Quando você confia, Deus age. E o que antes parecia dor se transforma em força.