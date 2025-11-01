Acesse sua conta
O Universo tem um recado pra você neste sábado (1º de novembro): recomece com leveza e sem medo do passado

O recado inspira renovação e fé

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia, neste início de novembro, chega como um convite ao recomeço. Deus pede que você deixe o peso das antigas dores no passado e caminhe com o coração mais livre. O que já aconteceu serviu para fortalecer, não para aprisionar.

“Eu te dei novos dias para provar que a vida continua. Pare de olhar para trás. O que terminou foi apenas a preparação para o que está prestes a florescer.”

O recado inspira renovação e fé. É hora de abrir espaço para o novo, perdoar o que ficou e acreditar que o futuro reserva algo melhor. A leveza é o primeiro passo para receber o que vem de Deus.

A orientação é clara: não tema os recomeços. Cada novo ciclo traz a chance de viver algo que antes parecia impossível.

Tags:

Deus Oração Recado do dia Recado Religião

