Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de novembro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia, neste início de novembro, chega como um convite ao recomeço. Deus pede que você deixe o peso das antigas dores no passado e caminhe com o coração mais livre. O que já aconteceu serviu para fortalecer, não para aprisionar.
“Eu te dei novos dias para provar que a vida continua. Pare de olhar para trás. O que terminou foi apenas a preparação para o que está prestes a florescer.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado inspira renovação e fé. É hora de abrir espaço para o novo, perdoar o que ficou e acreditar que o futuro reserva algo melhor. A leveza é o primeiro passo para receber o que vem de Deus.
A orientação é clara: não tema os recomeços. Cada novo ciclo traz a chance de viver algo que antes parecia impossível.