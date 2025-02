DIA MUNDIAL DO COMBATE AO CÂNCER

Vera Viel reforça importância do diagnóstico precoce na luta contra o câncer: 'Esteja atenta ao seu corpo'

Apresentadora usou suas redes sociais para conscientizar internautas

Anna Luiza Santos

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 20:21

Vera Viel Crédito: Reprodução

Diagnosticada com um tumor raro e maligno na coxa esquerda, Vera Viel fez um importante alerta sobre a importância do diagnóstico precoce na luta contra o câncer. Em vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (04), Dia Mundial do Combate ao Câncer, a esposa de Rodrigo Faro destacou a necessidade das pessoas estarem atentas aos sinais do próprio corpo. >

“É muito importante que a gente faça exames e esteja atento a cada detalhe do nosso corpo. Passei por esse problema há pouco tempo e, graças a Deus, descobri ainda no início, quando as chances de cura são muito maiores", relata.>

A apresentadora refletiu que o diagnóstico da doença não é um ponto final. "Receber o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. É difícil, é doloroso, parece que o mundo desaba na nossa cabeça, mas se for descoberto no começo, as chances de cura são grandes. Então, se cuidem". >