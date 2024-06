VIRALIZOU

Vídeo de Ivete tentando acertar nome de fã viraliza: 'Romário, Jomário, Sumário...'

Cantora se apresentou no Itapedro, em Itabuna, nessa sexta-feira

Um vídeo de Ivete Sangalo, durante sua participação no Itapedro, em Itabuna, foi marcante. Além de hits da sua carreira, a interação do público com Veveta foi um momento à parte.