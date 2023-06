Vídeo que mostra queimaduras no rosto durante tratamento de peeling viraliza

. Crédito: Reprodução / TikTok

Um jovem mostrou um antes e depois de ter feito o procedimento de peeling de fenol e viralizou no TikTok. As imagens exibem a evolução do rosto do paciente João Castro após os 18 primeiros dias, com a pele descascando e bem sensível.



O procedimento, que é considerado agressivo, tem sido um dos mais procurados na área de estética. Apesar da eficácia, especialistas alertam que nem todas as pessoas podem fazer o tratamento.

De acordo com o jornal O Globo, durante o tratamento a pessoa chega a ficar um mês sem sair de casa, quase dois meses com o rosto vermelho, além da cicatrização deixar manchas. Se o protocolo do pós-tratamento não for seguido a risca, pode ocorrer risco de infecção por vírus, bactérias e fungos.

Nas imagens compartilhadas por João, é possível ver que ele ficou com o rosto os olhos inchados, a pele mudando de cor e descamando, ficando avermelhado e sensível.