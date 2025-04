DIFERENÇA DE IDADE

Vitor Fadul rebate críticas a seu casamento com Leandro Karnal: 'Me impressiono com a maldade'

Artista diz que não tem muito contato com os comentários feitos sobre sua relação

Vitor Fadul e Leandro Karnal Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Com 29 anos, o cantor pop Vitor Fadul enfrenta com segurança os comentários sobre seu relacionamento com o historiador Leandro Karnal, de 62. Casados desde 2019, eles mantém uma relação baseada no afeto e no apoio mútuo, ignorando as críticas sobre a diferença de idade. "Eu sei quem eu sou e o que realmente importa na minha vida", afirma o artista, em conversa com o portal Terra.>

Em meio a uma fase de transformação pessoal e profissional, Fadul conta com o incentivo constante do marido. "Ele sempre fala: 'Seja o protagonista da sua vida, faz acontecer. Ninguém vai fazer por você'", revela o cantor, que adotou o conselho como filosofia de vida. Recentemente, o músico passou por mudanças físicas, aderindo a uma rotina de exercícios e dieta, sempre com o apoio de Karnal. "Ele me acompanhou em todo esse processo de mudança, me incentivou, me fez acreditar em mim mesmo", destaca. >

Sobre os julgamentos que recebe na internet, Vitor mantém uma postura serena. "As críticas existem, mas eu, sinceramente, não tenho muito contato com elas", afirma. Apesar de reconhecer a crueldade de alguns comentários, o artista prefere focar no que considera essencial. "Às vezes me impressiono com o tamanho da maldade, mas, mesmo assim, mantenho isso bem longe de mim", completa. >