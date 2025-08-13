LUTO

Voz da música de abertura de Cavaleiros do Zodíaco morre aos 61 anos

Cantor da banda MAKE-UP, Nobuo Yamada era conhecido por ser a voz da abertura do anime e morreu aos 61 anos

MetrópoIes

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:39

Cavaleiros do Zodíaco Crédito: Reprodução

A família do cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, revelou nesta quarta-feira (13/8) a morte do artista. NoB morreu no último sábado (9/8), aos 61 anos, após complicações decorrentes de um câncer renal.

