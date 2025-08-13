Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Voz da música de abertura de Cavaleiros do Zodíaco morre aos 61 anos

Cantor da banda MAKE-UP, Nobuo Yamada era conhecido por ser a voz da abertura do anime e morreu aos 61 anos

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:39

Cavaleiros do Zodíaco
Cavaleiros do Zodíaco Crédito: Reprodução

A família do cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, revelou nesta quarta-feira (13/8) a morte do artista. NoB morreu no último sábado (9/8), aos 61 anos, após complicações decorrentes de um câncer renal.

Cavaleiros do Zodíaco

Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução
1 de 8
Cavaleiros do Zodíaco por Reprodução

Ao longo da carreira, NoB ficou conhecido por cantar a música de abertura do anime Cavaleiros do Zodíaco. Ao lado da banda MAKE-UP, era ele a voz da música Pegasus Fantasy e Blue Forever, que fazia o encerramento da produção.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Mais recentes

Imagem - Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto

Chuva de bençãos: saiba quais serão os signos mais sortudos de agosto
Imagem - Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'

Quem é Mizael, humorista conhecido como 'advogado de Alexandre de Moraes'
Imagem - Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil
02

TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Imagem - Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja
03

Cinco signos terão mudanças importantes a partir de 15 de agosto; veja

Imagem - Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta
04

Vale Tudo volta a mudar história original e cria nova personagem para reviravolta