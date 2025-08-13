Voz da música de abertura de Cavaleiros do Zodíaco morre aos 61 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:39
A família do cantor japonês Nobuo Yamada, conhecido como NoB, revelou nesta quarta-feira (13/8) a morte do artista. NoB morreu no último sábado (9/8), aos 61 anos, após complicações decorrentes de um câncer renal.
Cavaleiros do Zodíaco
Ao longo da carreira, NoB ficou conhecido por cantar a música de abertura do anime Cavaleiros do Zodíaco. Ao lado da banda MAKE-UP, era ele a voz da música Pegasus Fantasy e Blue Forever, que fazia o encerramento da produção.