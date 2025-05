CLIMÃO

Xand Avião chama Henrique de 'terror das casadas' e sertanejo reage

Henrique é casado com Amanda Vasconcelos desde 2018

Xand Avião e a dupla sertaneja Henrique & Juliano estiveram juntos no palco em um evento realizado neste domingo (18/5), em Nazário (GO). Durante o encontro, um momento de brincadeira entre os artistas divertiu o público presente no evento. >