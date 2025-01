PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

Xuxa é internada e passa por cirurgia em São Paulo; saiba detalhes

Segundo Portal Leo Dias, a apresentadora está internada no Hospital Vila Nova STAR por conta de cirurgia realizada no joelho nesta terça-feira (21)

A apresentadora Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia nesta terça-feira (21), no hospital Vila Nova STAR, em São Paulo. Segundo o Portal Leo Dias, o procedimento foi feito no joelho da famosa e já estava marcado previamente.

A assessora da apresentadora confirmou a situação ao portal e detalhou o caso. “Ela operou o menisco, pois como será no segundo semestre a turnê, vai ser uma turnê grande, isso vai exigir bastante. Ela é uma pessoa que dá tudo de si, está em plena forma, treina todos os dias. Com isso, achou melhor fazer logo esse procedimento para estar zerada 100% já no segundo semestre que é quando a gente vai precisar mais dela para essa turnê”, informou.