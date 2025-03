CLIMÃO

Xuxa revela que ida ao programa da Hebe em 1989 prejudicou Globo; entenda

Rainha dos Baixinhos contou que recebeu puxão de orelha de Boni na época

Anna Luiza Santos

Publicado em 24 de março de 2025 às 16:29

Hebe e Xuxa Crédito: Reprodução

No último domingo (23), a apresentadora Xuxa participou do programa de Patrícia Abravanel, no SBT, e aproveitou para fazer revelações sobre momentos importantes de sua carreira. A loira contou que a Globo passou a firmar contratos de exclusividade com suas estrelas por causa dela, após sua ida ao programa da Hebe, em 1989, na emissora de Silvio Santos. >

Na entrevista, a comunicadora disse que recebeu puxão de orelha de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, diretor da Globo na época. “Depois que fiz o programa da Hebe, no outro dia, quando voltei para o Rio, Boni me chamou e falou: ‘ontem a gente perdeu no Ibope à noite com duas loiras, e uma delas era minha’”, relembrou. >

“A partir daquele dia, o contrato de todo mundo na Globo foi mudado, e tinha que pedir permissão [para ir a outros canais]… a culpa foi minha”, confessou. Xuxa ainda destacou que, durante a conversa, ficou com medo de ser demitida do canal dos Marinhos. >

Apesar das memórias culposas, a Rainha dos Baixinhos celebrou a sua participação no sofá de Hebe Camargo e contou como os estúdios do SBT ficaram paralisados com a sua presença. >