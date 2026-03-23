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Zagueiro do FC Porto, Thiago Silva abre o coração sobre a morte da mãe: ‘Viu 999 jogos, mas não o mil’

Mãe do jogador faleceu em março deste ano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:22

Thiago Silva e Angela Maria da Silva
Thiago Silva e Angela Maria da Silva Crédito: Reprodução | Instagram

O zagueiro do FC Porto, Thiago Silva alcançou a marca de mil jogos na carreira em uma cerimônia marcada por comoção no FC Porto, após o atleta de 41 anos, perder a mãe, Angela Maria da Silva.

"São mil jogos, mas a maioria deles em alto nível. O jogo mil em alto nível, jogo de Liga Europa. Num momento muito difícil para mim, muito particular a nível familiar. Minha mãe viu praticamente 999 jogos. No jogo mil, ela não pôde estar presente", disse o atleta, segundo a revista Contigo!

Thiago Silva e Angela Maria da Silva

Jogador se despediu da mãe através das redes sociais por Reprodução | Instagram
Jogador se despediu da mãe através das redes sociais por Reprodução | Instagram
Jogador se despediu da mãe através das redes sociais por Reprodução | Instagram
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Jogador se despediu da mãe através das redes sociais por Reprodução | Instagram

Ao todo, Thiago Silva acumulou jogos em vários times, dentre eles RS, Juventude, Porto, Fluminense, Milan, PSG, Chelsea, Seleção Brasileira e Seleção Olímpica.

Nas redes sociais, o jogador fez uma publicação emocionante de despedida da mãe. Angela Maria da Silva, de 70 anos. “Descanse em paz minha mãe! Sentirei tanta saudade .

Cuide de nós aí de cima ???? Te amarei pra sempre minha coroa ???”, escreveu na legenda que traz algumas fotos do jogador ao lado da mãe. Angela faleceu em 14 de março.

O falecimento aconteceu em um momento delicado para a família, que também perdeu o pai de Isabelle Silva, sogro do atleta, há menos de uma semana.

Na ocasião, o atleta recebeu o apoio de famosos. "Meus sentimentos irmão.. Deus conforte o coração de todos vocês familiares!", escreveu Leo Santana. "A pensar em ti meu amigo", comentou David Backham. "Meus sentimentos irmão. Deus conforte vossos corações", disse Rodrigo Muniz.

Após ter publicado a homenagem de despedida nas redes sociais, Thiago recebeu mensagem de vários famosos. “Ô meu irmão…. Que Deus conforte o coração de vocês ❤️”, escreveu o ator Rafael Zulu. “Meus sentimentos irmão.. Deus conforte o coração de todos vcs familiares!”, comentou Léo Santana. “Thinking about you my friend ?”, disse ainda David Beckman.

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Thiago Silva

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