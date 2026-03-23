GRATIDÃO

Zé Felipe empresta jatinho e dá flores para Virginia: ‘Exemplo de homem’

Cantor chamou atenção com gesto de carinho com a influenciadora

Felipe Sena

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:44

Virginia viajou com as filhas em jatinho de Zé Felipe Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (23), ao mostrar através dos Stories do Instagram que contou com ajuda de Zé Felipe para viajar com os filhos para São Paulo (SP). A influenciadora pegou o jatinho do ex-esposo emprestado.

Gentil e carinhoso, Zé Felipe deixou flores para Virginia, o que chamou atenção dos seguidores, já que os dois tiveram um relacionamento duradouro. As flores que Zé Felipe enviou para Virginia, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, foram compradas pelo cantor durante o show que realizou em Ribas do Rio Prado, no Mato Grosso do Sul, na madrugada deste domingo (22).

Virginia, Zé Felipe e filhos 1 de 15

“Que Deus nos acompanhe. O papai emprestou o avião pra gente e mandou flores”, escreveu Virginia no Instagram, com emojis de coração. Durante o show que realizou em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, na madrugada deste domingo (22), Zé Felipe chamou atenção dos fãs ao dedicar flores para Virginia e para a ex-namorada, a cantora Ana Castela.

Ao pegar uma das rosas, o cantor disse: “Para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário”. Em sequência, ele pegou outra rosa e declarou: “Minha boiadeira também”. Ainda ao comentar a decisão, Zé Felipe finalizou: “Seja o melhor exemplo de homem para suas filhas”.