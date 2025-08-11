CURIOSIDADES

Zoológico inusitado com bichos de pelúcia vira símbolo de criatividade em cidade do interior

Espaço une diversão com criatividade, encantando crianças e adultos no interior de SP

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:34

Mesmo fechado temporariamente o espaço segue despertando interesse Crédito: FOTO : PREFEITURA DE TABATINGA

O zoológico de bichos de pelúcia de Tabatinga, no interior de São Paulo, foi inaugurado com a proposta de transformar o que era apenas um símbolo da produção local em uma grande atração turística. Desde sua abertura, no final de 2024, o espaço passou a atrair a atenção de visitantes de várias cidades do estado, encantados com a combinação entre imaginação, memória afetiva e valorização cultural.

Erguido com um investimento de R$ 3 milhões, o zoológico integra o Parque Águas do Vale e apresenta bichinhos de pelúcia da indústria local dispostos em cinco ambientes temáticos. A ideia é reforçar o vínculo da cidade com sua principal vocação econômica e proporcionar uma vivência interativa e educativa ao mesmo tempo.

Uma cidade que sonha com afeto e realiza com orgulho

A criação do zoológico foi pensada para mostrar que o artesanato local podia ir além da fábrica — poderia ganhar vida, cenário e história. A proposta surgiu em 2019 e, depois de anos de planejamento, tornou-se realidade com o apoio do poder público e da comunidade.

O envolvimento das empresas de pelúcia de Tabatinga foi fundamental para dar identidade ao projeto. Cada personagem exposto foi produzido na cidade, mostrando o talento de uma mão de obra especializada e o potencial criativo da região.

Ambientes que revelam o poder do imaginário

Os cinco cenários criados no zoológico foram planejados para despertar emoções e provocar encantamento. Animais de pelúcia aparecem em diferentes habitats, como florestas, oceanos e paisagens geladas, sempre organizados com riqueza visual e um toque de fantasia.

Antes da visita principal, os visitantes assistem a um pré-show audiovisual que os insere na narrativa do zoológico. Esse momento introdutório cria uma atmosfera mágica, facilitando a conexão emocional com o que será visto em seguida.

Educação aliada ao fomento da economia local

O espaço tem sido explorado por escolas e educadores como ferramenta para discussões sobre natureza, responsabilidade ambiental e cultura local. A visita vira aula, e o lúdico se transforma em aprendizagem sensível.