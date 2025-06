OPORTUNIDADE

Concurso: CFMV anuncia 181 vagas com salários de até R$ 11 mil; confira cargos

Conselho Federal de Medicina Veterinária abre inscrições no dia 17 de junho

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) publicou o edital de um novo concurso com 181 vagas, sendo 21 imediatas e 160 para cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91.

