NORDESTE

Crefito-1 abre concurso com 130 vagas com salários de até R$ 7,8 mil

Cargos são para assistentes-administrativos e advogados

Larissa Almeida

Publicado em 10 de junho de 2025 às 16:31

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região abre concurso público Crédito: Google Street View/Reprodução

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região (Crefito-1) abriu 130 vagas para o concurso que oferta cargos de níveis médio e superior. Há cinco chances para contratação imediata e 125 para formação de cadastro reserva (CR), com salários que chegam a R$ 7.872,91. >

As inscrições, que foram iniciadas na segunda-feira (9), devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, empresa responsável pela execução do processo de seleção. As taxas custam R$ 79 para nível médio e R$ 80 para formação superior. O prazo máximo de inscrição é o dia 16 de julho de 2025. >

As vagas estão distribuídas entre os estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Para a função de assistente administrativo (4 imediatas + 120 CR), a exigência é de ensino médio completo e experiência mínima de seis meses no mesmo cargo ou em cargos similares. O salário inicial é de R$ 2.410,73. >

Para o posto de advogado, é necessário ter formação superior em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e experiência mínima de seis meses no mesmo cargo ou em cargos similares. A remuneração é de R$ 7.872,91. >

Além dos salários, aqueles que forem aprovados no concurso terão direito a outros benefícios, como anuênio, auxílio-alimentação, auxílio-creche para dependentes menores de sete anos, auxílio-educação duas vezes por ano para filhos matriculados em instituições de ensino até os 24 anos, auxílio-funeral, auxílio-transporte e plano de saúde. >