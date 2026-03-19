INSCRIÇÕES GRATUITAS

Empresa abre curso técnico com bolsa de R$ 1,5 mil por mês em Salvador

Carga horária é de 30 horas semanais

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 09:13

Atlas Schindler abre inscrições para programa de qualificação em manutenção de elevadores em Salvador Crédito: Shutterstock

A empresa Elevadores Atlas Schindler anunciou a abertura das inscrições para a 7ª edição de seu Programa Escola Técnica, com foco na formação de profissionais para o setor de manutenção de elevadores na região de Salvador. O curso de qualificação profissional possui duração prevista de quatro meses e oferece aos selecionados uma bolsa-incentivo à educação no valor de R$ 1.500 por mês concluído.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário digital até 11 de abril. O processo seletivo para as 5 vagas está sendo conduzido pela Employer Recursos Humanos de Londrina e inclui análise de pré-requisitos, prova técnica, entrevista pessoal e avaliação de perfil.

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Para participar, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e estar cursando ou ter concluído curso técnico nas áreas de elétrica ou mecânica, com ao menos 50% de progresso comprovado em histórico escolar.

As aulas são presenciais de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O conteúdo programático é estruturado em quatro módulos: segurança no trabalho (NR10, NR18 e NR35), funcionamento e manutenção preventiva de elevadores, segurança do produto e circuitos elétricos.

Entre os módulos teóricos, o programa prevê atividades de campo para acompanhamento da prática profissional. A organizadora fornece os uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).