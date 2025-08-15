OPORTUNIDADE

Empresa de ônibus abre mais de 400 vagas após assumir 125 novas linhas

Maioria das vagas são para motoristas

Larissa Almeida

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:19

Águia Branca abre 60 vagas para motoristas na Bahia Crédito: Divulgação

A empresa de transporte Viação Águia Branca está com mais de 400 vagas de emprego abertas em diversas áreas. A maior parte das oportunidades para motoristas de linhas interestaduais e intermunicipais. Só para esta função, são 390 vagas, abertas também para pessoas com deficiência.

A contratação em larga escala acontece após decisão judicial autorizar a companhia a assumir 125 linhas que eram operadas pela Viação Itapemirim. Com isso, a empresa expande sua atuação em diversas regiões do país, o que demanda aumento imediato no quadro de funcionários.

Além de motoristas, há vagas para agente de vendas, pintor de ônibus, agente de pista, mecânico, analista de tripulação, entre outros cargos operacionais e administrativos. Segundo a Águia Branca, o reforço da equipe é essencial para manter a qualidade do atendimento durante a ampliação das rotas.

Para concorrer à vaga de motorista, é necessário ter ensino fundamental completo, Carteira Nacional de Habilitação nas categorias D ou E, exame toxicológico atualizado e experiência comprovada na condução de ônibus, carretas ou caminhões. Também são exigidos curso de direção defensiva e noções de mecânica automotiva.

No processo seletivo, a empresa avaliará habilidades como boa comunicação, cordialidade no atendimento ao público e capacidade de adaptação a diferentes rotinas de trabalho.

Os contratados terão acesso a benefícios como alojamento, assistência médica e odontológica, previdência privada, cooperativa de crédito, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Entre as iniciativas internas de valorização, estão o programa “Medicina do Sono”, que monitora e melhora a qualidade do descanso dos motoristas, e o “MO(vi)Mento de Águia”, que incentiva hábitos saudáveis e equilíbrio físico e mental.

As oportunidades estão distribuídas em várias cidades brasileiras. Na Bahia, há vagas em Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Barreiras, Paulo Afonso e Formosa do Rio Preto. Também há postos em Fortaleza (CE), Aracaju (SE), Recife e Petrolina (PE), Floriano e Teresina (PI), entre outros municípios.