OPORTUNIDADE

IBGE abre vagas de estágio em Salvador com bolsas de até R$ 1,1 mil

Podem participar candidatos que estejam cursando ensino superior

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2025 às 18:50

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Crédito: Reprodução I Instagram

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com processo seletivo aberto para 16 vagas de estágio no Ceará, com inscrições abertas até o dia 1º de julho. Todas as oportunidades são em Salvador. Podem se inscrever estudantes que estejam cursando a partir do 3º semestre no ensino superior.>

No edital, há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. Há vagas de estágio de quatro horas diárias (20 horas semanais) e de seis horas diárias (30 horas semanais) e os valores das bolsas de estágio são, respectivamente, R$787,98 e R$1.125,69 mensais. O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$10 por dia estagiando presencialmente. >

O processo conta com duas fases: a primeira é a inscrição, que deverá ser realizada pelo portal do CIEE até às 12h do dia 1° de julho. Após a inscrição, o candidato deverá realizar a prova objetiva online, composta de 20 perguntas, que devem ser respondidas em até 2 minutos cada, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades, baseadas nos conteúdos programáticos descritos no edital. O resultado das provas está previsto para o dia 17 de julho.>

Os estudantes aprovados na prova, serão convocados pelo IBGE para as entrevistas de perfil com o supervisor da respectiva vaga, de acordo com a ordem de classificação dos aprovados na prova objetiva, respeitando as reservas de vagas para pessoa com deficiência, cotista e ampla concorrência.>