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Santander abre novas vagas para atuar em vários municípios da Bahia; veja como concorrer

Contratações vão reforçar o quadro de assessores de investimentos no estado

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:27

Santander abre novas vagas para atuar em vários municípios da Bahia Crédito: Divulgação

Depois de abrir vagas na Bahia, neste ano, para a contratação de especialistas em seguros e consórcio, o Grupo Santander inicia agora o processo de captação de profissionais para trabalhar como assessor de investimentos. As vagas fazem parte do Santander AAA, plataforma de investimentos do Banco, e são para regime CLT e com contratação imediata, para atuar em várias regiões do estado.

Além da Grande Salvador, que reúne 13 municípios, há oportunidades para profissionais atuarem em outros polos econômicos da Bahia: Feira de Santana, Vitória da Conquista e Luis Eduardo Magalhães e cidades circunvizinhas a elas. Os interessados devem ter perfil empreendedor e capacidade de construir e manter relacionamentos comerciais, sempre com foco principal no cliente.

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As inscrições para concorrer a vagas do Santander AAA devem ser realizadas pela internet. Quem já possui experiência no mercado deve se inscrever nesse link. Já os interessados sem experiência no segmento devem acessar esse link. “Estamos iniciando mais este ciclo de contratações, que é um reflexo da resposta do mercado da Bahia. Desde quando implementamos nosso escritório regional de investimentos no estado, observamos um crescimento na demanda dos negócios na região”, destaca Gracielle Marques, head do Santander AAA na Bahia.

A certificação CPA-20 é pré-requisito para essa oportunidade, a CEA (Certificação de Especialista de Investimentos) é obrigatória em 90 dias e a CFP (Certified Financial Planner) considerada um grande diferencial.

O Banco oferece um modelo que inclui uma carteira de clientes, remuneração meritocrática vinculada ao desempenho individual e oportunidades de crescimento em uma instituição internacional. Criado há três anos, o projeto AAA conta com 1,8 mil assessores contratados em todo o País. Atualmente, há mais de 200 cidades com presença de assessores AAA, dentro do processo de regionalização do Santander dos escritórios de atendimento a investidores.

Para garantir assertividade na conversa do profissional de assessoria com o investidor, o Banco implementou neste ano um novo assistente de inteligência artificial (IA) que oferece ao assessor o acesso a um vasto banco de informações. A ferramenta permite que o assessor consiga de forma simples, rápida e personalizada cruzar informações-chave do cliente com dados de indicadores econômicos, recomendações de carteiras e produtos. Dentre os recursos disponíveis, está a sugestão de mensagens que garantirão um atendimento balizado por customização, precisão e agilidade.