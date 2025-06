TEM VAGA EM SALVADOR

SUS abre concurso para contratar 500 médicos de família com salário inicial de R$ 16,5 mil

Inscrições começam nesta segunda-feira (9)

O Sistema Único de Saúde (SUS) realizará, no dia 3 de agosto, um concurso público para contratar 500 médicos de família e comunidade com salário inicial de R$ 16,5 mil. As provas serão presenciais e aplicadas em todas as capitais do país. O anúncio foi feito pelo secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço.>