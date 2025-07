'ENEM DOS CONCURSOS'

Banca mais exigente, paridade de gênero e cotas: tire suas dúvidas sobre o CNU 2025

Segunda edição do Concurso Nacional Unificado tem novidades; confira as principais dúvidas sobre o certame

Yan Inácio

Publicado em 2 de julho de 2025 às 19:33

Inscrições são abertas nesta quarta-feira (2) Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasil

As inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos” começam nesta quarta (2) e vão até o dia 20 de julho. (Confira abaixo as principais dúvidas sobre o certame). >

Ao todo, o CNU 2025 vai selecionar 3.652 candidatos para 32 órgãos da administração pública federal. São 3.144 vagas de nível superior, incluindo 1.172 para preenchimento a curto prazo e 508 de nível intermediário. A taxa de inscrição é de R$ 70. O edital pode ser acessado neste link.>

Entre as novidades desta edição, está um regra que garante que as mulheres entrem na segunda fase na mesma proporção que os homens. Além disso, cotas passam a valer para o certame, sendo 35% das vagas destinadas a negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.>

Com um perfil mais exigente, a Fundação Getulio Vargas (FGV) será a nova banca organizadora do CNU. De acordo com especialistas, a Fundação costuma ser mais exigente e cobrar conteúdos com maior dificuldade teórica.>

Calendário do CNU

Edital e inscrições: Julho/25>

Prova objetiva: 05/10/25​>

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: 07/12/25​>

Divulgação dos resultados: fevereiro/26>

Como vão funcionar as cotas?

Uma das novidades do CNU, as cotas serão dividas em 65% para para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência.>

Cargos com poucas vagas terão cotas definidas por sorteio. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a medida busca garantir a aplicação da política em cargos que não têm o número mínimo de vagas exigidos para a reserva automática. O sorteio foi realizado em 26 de junho e 169 cargos foram sorteadas. Veja a lista completa neste link. >

Como se preparar para a nova banca?

A FGV será a banca organizadora desta edição. A comissão costuma trazer questões de língua portuguesa que exigem atenção redobrada: são comuns pegadinhas “pegadinhas linguísticas, conectivos ambíguos e construções que induzem ao erro”, explicou a professora Letícia Bastos, do Gran Concursos, à Folha.>

A capacidade de aplicar o conhecimento a situações concretas também é outro ponto a ser levado em consideração. Por isso, a “decoreba” pode atrapalhar em questões mais interpretativas, disse o professor Bruno Bezerra, do Estratégia Concursos à Folha. "Estudar com profundidade, focar na qualidade e treinar com provas no estilo da FGV são as chaves para um bom desempenho" e se atentar à gestão do tempo e resistência às provas são outros fatores-chave.>

O que muda para as mulheres?

Com a paridade de vagas, o governo busca corrigir um desequilíbrio percebido na primeira edição do CNU, quando só 37% das mulheres inscritas foram aprovadas.Dessa forma, se o percentual de mulheres ficar abaixo dos 50% em qualquer cargo ou cota, candidatas extras serão convocadas para atingir um número igual ao dos homens.>

A regra é válida apenas para a transição da primeira para a segunda fase - da prova objetiva para a discursiva - e não garante reserva de vagas para mulheres no resultado do concurso.>

Quem pode pedir isenção da taxa de inscrição?

O pedido de isenção da taxa de inscrição deve ser feito durante o preenchimento da inscrição e será concedida após análise de documentos exigidos pelo edital. Os candidatos têm direito à isenção quando se enquadrarem em algum destes pré-requisitos.>

Inscrição ativa no CadÚnico;>

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;>

Bolsistas do Prouni (Programa Universidade para Todos), atuais ou ex-bolsistas;>

Financiados pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), atuais ou ex-beneficiários.>

Blocos temáticos e respectivas vagas

Bloco 1: Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência Social: 790 vagas;>

Bloco 2: Cultura e Educação: 130 vagas;>

Bloco 3: Ciências, Dados e Tecnologia: 211 vagas;>

Bloco 4: Engenharias e Arquitetura: 306 vagas;>

Bloco 5: Administração: 1.172 vagas;>

Bloco 6: Desenvolvimento socioeconômico: 285 vagas;>

Bloco 7: Justiça e Defesa: 250 vagas;>

Bloco 8: Intermediário - Saúde: 168 vagas; e>

Bloco 9: Intermediário - Regulação: 340 vagas.>

Como serão as provas?

A prova objetiva será de múltipla escolha, das cinco alternativas, apenas uma será a correta. A quantidade de questões varia a depender do nível do cargo.>

Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.>

Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.>

O tempo de prova também muda:>

Nível Superior: das 13h às 18h>

Nível Intermediário: das 13h às 16h30>

Já na etapa discursiva, os candidatos deverão elaborar textos conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:>

Nível Superior: 2 questões discursivas, com aplicação das 13h às 16h.>