Enquete: Você acha que Suzane von Richthofen deveria participar de A Fazenda 18?

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de abril de 2026 às 22:00
A possível entrada de Suzane von Richthofen em A Fazenda movimentou as redes sociais e abriu espaço para um debate que vai além do entretenimento. A Record ainda não se manifestou sobre o caso.
Suzane von Richthofen no documentário
Condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, Suzane segue sendo uma das figuras mais conhecidas do país quando o assunto é crime e repercussão pública. Nos últimos anos, a história voltou ao centro das atenções com filmes, séries e um documentário em desenvolvimento pela Netflix.
Nos bastidores da TV, nomes com grande impacto costumam ser vistos como estratégicos para atrair audiência em realities como A Fazenda. Ao mesmo tempo, a possibilidade levanta questionamentos sobre limites, exposição e escolhas de elenco.
E você, o que acha: Suzane deveria participar de A Fazenda?