Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete: Você acha que Suzane von Richthofen deveria participar de A Fazenda 18?

Record não se manifestou sobre o boato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 22:00

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

A possível entrada de Suzane von Richthofen em A Fazenda movimentou as redes sociais e abriu espaço para um debate que vai além do entretenimento. A Record ainda não se manifestou sobre o caso.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
1 de 6
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

Condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, Suzane segue sendo uma das figuras mais conhecidas do país quando o assunto é crime e repercussão pública. Nos últimos anos, a história voltou ao centro das atenções com filmes, séries e um documentário em desenvolvimento pela Netflix.

Leia mais

Imagem - Suzane von Richthofen vai participar do reality A Fazenda 18? Veja o que já se sabe

Suzane von Richthofen vai participar do reality A Fazenda 18? Veja o que já se sabe

Imagem - Rica, empresária e mãe: como está Suzane Von Richthofen hoje

Rica, empresária e mãe: como está Suzane Von Richthofen hoje

Imagem - Ironia do destino? Filho de Suzane von Richthofen carrega coincidência pesada com assassino dos avós

Ironia do destino? Filho de Suzane von Richthofen carrega coincidência pesada com assassino dos avós

Nos bastidores da TV, nomes com grande impacto costumam ser vistos como estratégicos para atrair audiência em realities como A Fazenda. Ao mesmo tempo, a possibilidade levanta questionamentos sobre limites, exposição e escolhas de elenco.

E você, o que acha: Suzane deveria participar de A Fazenda?

Mais recentes

Imagem - Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?
Imagem - Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela ou Juliano, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela ou Juliano, quem deve ser eliminado no Paredão?
Imagem - Enquete BBB 26: Gabriela, Leandro e Marciele, quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Gabriela, Leandro e Marciele, quem deve ser eliminado no Paredão?