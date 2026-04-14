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Enquete: Você acha que Suzane von Richthofen deveria participar de A Fazenda 18?

Record não se manifestou sobre o boato

Fernanda Varela

Publicado em 14 de abril de 2026 às 22:00

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

A possível entrada de Suzane von Richthofen em A Fazenda movimentou as redes sociais e abriu espaço para um debate que vai além do entretenimento. A Record ainda não se manifestou sobre o caso.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

Condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, Suzane segue sendo uma das figuras mais conhecidas do país quando o assunto é crime e repercussão pública. Nos últimos anos, a história voltou ao centro das atenções com filmes, séries e um documentário em desenvolvimento pela Netflix.

Nos bastidores da TV, nomes com grande impacto costumam ser vistos como estratégicos para atrair audiência em realities como A Fazenda. Ao mesmo tempo, a possibilidade levanta questionamentos sobre limites, exposição e escolhas de elenco.