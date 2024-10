RESTAURANT WEEK

10 dos restaurantes mais caros de Salvador oferecem cardápio a partir de R$ 68; veja lista

Mais de 100 restaurantes de Salvador estão com promoções até o dia 3 de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 11:13

Vini Figueira Gastronomia é um dos 103 restaurantes que participam desta edição Crédito: Bruno Ribeiro/Divulgação

A regra é clara: para participar, o restaurante precisa oferecer refeições que custem R$ 68,90, R$ 89 ou R$ 109. O menu tem que contar com entrada, prato principal e sobremesa. Dessa vez com número recorde de estabelecimentos, 103, a 24º edição do Restaurant Week Salvador é oportunidade para quem deseja provar a culinária dos restaurantes mais caros e desejados da capital baiana por um preço mais em conta, até o dia 3 de novembro.

Os restaurantes montam opções específicas para a promoção, com pratos que não necessariamente fazem parte do cardápio tradicional. Mesmo assim, os clientes podem saborear refeições que se assemelham com os pratos mais caros de cada estabelecimento. Um exemplo é um restaurante japonês, onde uma refeição com pratos similares ao do Restaurant Week chega a custar R$260. Confira abaixo a lista com 10 restaurantes que valem a pena conhecer.

Zuuk Sushi (@zuuksushi)

Com ambiente intimista e localizado no Caminho das Árvores, o restaurante japonês oferece uma experiência com ingredientes selecionados para os clientes. Uma das opções de prato principal é um combinado com 11 peças. Um prato similar, no cardápio tradicional, não sai por menos de R$ 144. No total, a economia com a promoção pode chegar a R$ 171. Fique atento: o valor promocional, R$ 89, só é válido durante o almoço.

Horário de funcionamento

Domingo a quarta das 12h às 16h

Quinta a sábado das 12h às 16h

Chez Bernard Restaurant (@chezbernard)

Experimentar a culinária francesa com vista para a Baía de Todos-os-Santos está mais fácil. Isso porque o Chez Bernard Restaurant, no Dois de Julho, integra a programação do Restaurant Week. As opções no cardápio especial incluem massa de grano duro com camarões trufados e guisado de carne bovina em vinho tinto com vegetais e cogumelos. Em dias normais, um prato individual de massa com frutos do mar chega a custar R$156. A promoção é válida para o horário do almoço e custa R$ 89.

Horário de funcionamento

Terça a sexta das 12h às 15h

Sábado das 12h às 16h

Um dos seis restaurantes do grupo Origem em Salvador, o Orí, também tem opções econômicas durante o mês. As opções incluem massa, risoto e filé, durante o almoço (R$ 89) e o jantar (R$ 109). O estabelecimento fica localizado no Horto Florestal.

Horário de funcionamento

Terça das 19h às 23h

Quarta a Sábado das 12h às16h e das 19h às 23h

Domingo das 12h às 17h

A famosa culinária japonesa contemporânea do Soho estará mais acessível até o dia 3 de novembro. Com o cardápio do Restaurant Week, é possível experimentar os combinados de um dos restaurantes do segmento mais luxosos da capital baiana. Tudo isso com vista privilegiada para a Baía de Todos-os Santos. O almoço completo custa R$ 89, e tem como opção um dos pratos principais mais desejados: o combinado com 12 peças de salmão. No cardápio tradicional, ele custa R$96.

Horário de funcionamento

Terça a Domingo das 12h às 15h

Vini Figueira Gastronomia (@restaurantevinifigueira)

Os pratos assinados pelo chef Vini Figueira, que caíram no gosto dos soteropolitanos, podem ser provados com preços mais em conta. O charmoso Vini Figueira Gastronomia, no Rio Vermelho, está com as portas abertas e com menu especial para o almoço (R$ 89) e jantar ( R$109). A culinária é contemporânea e internacional, com opções de carnes, peixes, risotos e massas.

Horário de funcionamento

Terça a quinta das 19h às 23h

Sexta e sábado das 12h às 15h30 e das 19h à 00h

Domingo das 12h às 15h30

Sette Restaurante (@setterestaurante)

Em três anos desde que foi inaugurado, o Sette, na Ladeira da Barra, conquistou o coração dos soteropolitanos. A culinária contemporânea pode ser saboreada, no Restaurant Week, no almoço (R$ 89) ou no jantar (R$ 109). Os pratos disponíveis são diversos, com opções de carnes e peixes, além das sobremesas tipicamente baianas: cocada baiana e surpresa de cupuaçu.

Horário de funcionamento

Quarta, quinta, sexta: almoço e jantar

Sábado: jantar

Domingo: almoço

Pecorino Bar & Trattoria (@pecorinobr)

Localizado no Salvador Shopping, o Pecorino oferece sua culinária italiana durante mais uma temporada do Restaurant Week. Entre os pratos disponíveis está a costela bovina cozida lentamente por cinco horas, desfiada e prensada no próprio caldo, com textura macia e suculenta, que ainda acompanha polenta cremosa. O restaurante é uma dos mais em conta dos 103 estabelecimentos que participam da promoção. O almoço completo sai por R$ 68,90 e, o jantar, por R$ 89,90.

Horário de funcionamento

Segunda a sábado das 11h30 às 22h

Domingo das 12h às 21h

Com proposta exclusiva, o rooftop contemporâneo oferece uma vasta opção de pratos da culinária internacional e baiana, no coração do Rio Vermelho. Aberto para almoço (R$ 89) e jantar (R$ 109), o restaurante inova com pratos como tartar de fumeiro. mini burguer de camarão e brigadeiro de pipoca.

Horário de funcionamento

Terça a Domingo das 12h às 15h30

Terça e Quarta das 19h às 22h

Quinta a Sábado 19h às 23h

Restaurante Veleiro (@restauranteveleiro)

Projetado sobre o mar, o Restaurante Veleiro, localizado dentro do Yacht Clube da Bahia, se destaca não somente pela vista extraordinária, mas pela culinária de alta qualidade. A culinária mediterrânea inclui deliciosos frutos do mar, como a opção de rroz branco envolvida na base de moqueca, aioli e camarão grelhado. O restaurante fica aberto durante o almoço (R$ 89,90) e jantar (R$ 109,90), mas é preciso reservar mesa antecipadamente.

Horário de funcionamento

De Terça a Sexta: das 12h às 17h e das 18h às 22h

Se você sempre desejou provar a culinária grega, chegou o momento. O Fira, no Caminho das Árvores, traz o que há de melhor na gastronômia mediterrânea, em um ambiente com inspiração da Grécia. São opções do cardápio filé mignon, arroz de camarão e polpeta de cordeiro, apenas no horário de almoço (R$ 89).

Horário de funcionamento

Segunda a quinta das 12h às 15h