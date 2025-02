ARTE

200 obras de artistas como Carybé, Frans Krajcberg e Di Cavalcanti serão leiloadas

Nomes têm forte ligação com a Bahia, com lances iniciais a partir de R$ 1.000

Nos dias 24 e 25 deste mês, cerca de 200 obras de pintores nacionais consagrados serão leiloadas e podem ser vistas a partir desta quarta-feira (19) até o dia 22, gratuitamente, na mostra “Arte Brasileira: da tradição à contemporaneidade” no James Lisboa Escritório de Arte, em São Paulo. Ao menos dois nomes têm forte ligação com a Bahia, como o argentino Carybé e o polonês Frans Krajcberg. Há ainda o carioca Di Cavalcanti, que recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).>

O óleo de tela por Carybé, sem título, de 1970, tem lance inicial de R$ 95 mil. Há outro quadro do argentino radicado na Bahia, intitulado Figuras (1965), com lance menor, de R$ 72 mil.>

Já a obra Retrato de Maria Luiza Moreira de Andrade (Dadá), de Emiliano Di Cavalcanti (1957), tem lance inicial de R$ 180 mil. Um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, de 1922, e um dos artistas mais importantes do cenário artístico do Brasil, sendo considerado o melhor pintor nacional da década de 1950 e um dos expoentes do modernismo brasileiro, o artista é exaltado como um dos maiores de sua geração.>