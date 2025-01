sua diversão

3 orações para o Dia de São Tomás de Aquino

Ele foi modelo de fé e razão, cuja espiritualidade continua a inspirar a busca pela sabedoria divina

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:01

São Tomás de Aquino deixou um legado de conhecimento e espiritualidade Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

São Tomás de Aquino é celebrado no dia 28 de janeiro. Ele nasceu em 1225 no castelo de Roccasecca, localizado no sul do Lácio, na Itália. Proveniente de uma família nobre, desde cedo demonstrou sua inclinação para a busca do conhecimento e da espiritualidade. >

Ainda criança, aos cinco anos, encantado pelos cantos dos monges, fez uma pergunta que definiria sua trajetória: “Quem é Deus?” Essa curiosidade genuína, tão profunda e desafiadora, norteou sua vida e o transformou em um dos maiores teólogos da história do cristianismo. >

Durante sua formação, ingressou na Ordem Dominicana, contrariando os desejos de sua família. Apesar das tentativas de dissuadi-lo, inclusive pelo uso da força, Tomás permaneceu fiel à sua vocação. Estudou sob a orientação de mestres renomados, como Alberto Magno, e rapidamente se destacou por sua inteligência excepcional e sua humildade . >

Uma de suas maiores contribuições teológicas foi a Suma Teológica, uma obra monumental que sistematizou e aprofundou a compreensão cristã de Deus, do homem e da salvação. Dividida em três partes, é um compêndio de teologia que aborda questões fundamentais da fé católica. >

Além de seu legado intelectual, São Tomás de Aquino deixou-nos profundas orações que refletem sua espiritualidade e devoção. A seguir, confira três orações para celebrar o dia do santo! >

1. Oração para antes dos estudos

Infalível Criador, que, dos tesouros da Vossa sabedoria, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu; Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria. >

Derramai sobre as trevas do meu entendimento o raio da Vossa claridade, removendo de mim as duplas trevas em que nasci: o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, instruí a minha língua e infundi nos meus lábios a graça da Vossa bênção. >

Concedei-me perspicácia para entender, memória para reter, método e facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Instruí o início, dirigindo o progresso e completando o término. Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém! >

Ore a São Tomás de Aquino para ter sabedoria Crédito: Imagem: Nastyaofly | Shutterstock

2. Oração para ter sabedoria

Senhor, concedei-me a sabedoria que vem do alto, para que eu saiba discernir o bem do mal e tomar as decisões certas em minha vida. Iluminai minha mente com a luz do Vosso Espírito Santo, para que eu compreenda as verdades que vêm de Vós e as aplique com amor em meu dia a dia. >

Dai-me um coração humilde, aberto ao aprendizado e à correção, e fortalecei minha fé para confiar sempre em Vossa vontade. Guiai meus passos no caminho da justiça e fazei com que eu use o conhecimento para servir ao próximo e honrar Vosso nome. Amém! >

3. Oração pelas vocações

Ó glorioso São Tomás de Aquino, modelo de fidelidade à verdade e exemplo de amor à sabedoria, intercedei por todos aqueles que são chamados por Deus a seguir uma vocação de serviço ao Seu reino. Rogai ao Senhor para que suscite no coração dos jovens a coragem de responder com generosidade ao chamado divino, seja no sacerdócio, na vida religiosa, no matrimônio ou na vida laical. >