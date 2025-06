CURIOSIDADE

Ritual religioso? Confira 5 mitos sobre a constelação familiar

Método busca revelar e ressignificar padrões repetitivos que provocam bloqueios ou sofrimento nos descendentes

Com uma proposta que busca revelar e ressignificar esses padrões repetitivos que provocam bloqueios ou sofrimento nos descendentes, a constelação familiar lida com questões profundas e emocionais , o que contribui para a criação de mitos e interpretações equivocadas sobre a abordagem. >

1. Constelação familiar é religião

2. A constelação familiar resolve todos os problemas da vida

3. É preciso estar com a família presente para constelar

Mito. A sessão pode ser feita individualmente, com representantes ou símbolos. “A constelação pode ser feita de forma presencial ou online, com bonecos, objetos ou até por visualização. Não é necessário que os familiares estejam presentes fisicamente, pois o trabalho é com as imagens internas que a pessoa carrega sobre sua família”, esclarece. >