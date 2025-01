sua diversão

6 dicas eficazes para ler mais livros em 2025

A leitura enriquece o vocabulário, aprimora a escrita e é uma ferramenta poderosa de conhecimento

No início do ano, novas metas começam a ser traçadas e colocadas em prática, como se matricular na academia, economizar dinheiro, melhorar os hábitos alimentares. E, em meio aos objetivos, é recorrente o interesse em ler mais livros.

“Além de contribuir para a compreensão textual, o enriquecimento de vocabulário e o aprimoramento da escrita, a leitura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da empatia, da compreensão do mundo e do senso crítico”, diz Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.