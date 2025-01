sua diversão

6 orações para superar os momentos de dificuldade

Aprenda preces para te ajudar a enfrentar os desafios e a confiar os problemas à misericórdia divina

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 17:00

As orações ajudam no enfrentamento dos desafios da vida Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

As orações são uma fonte poderosa de consolo e força nos momentos de dificuldade. Por meio delas, nos conectamos com Jesus e com os santos, pedindo sua intercessão e amparo. Também nos ajudam a aliviar o peso das preocupações, pois nos convidam a confiar nossos problemas à misericórdia divina. Elas fortalecem a fé, nos dão esperança e nos lembram de que não estamos sozinhos em nossas lutas.

Abaixo, confira 6 orações para superar os momentos de dificuldade!

1. Oração a Jesus para superar horas difíceis

Senhor Jesus, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Proteja-me, ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido ( faça o pedido ) e ajuda-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família e atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Amém.

2. Oração a Santo Expedito por socorro

Ó Santo Expedito , humildemente suplicamos que venha em nosso socorro, a fim de que tua pronta e segura intercessão nos obtenha do Senhor a graça de uma solução feliz e rápida na pendência que nos preocupa. Contudo, sem inquietude e totalmente confiantes na soberana sabedoria do Senhor, ousamos entregar-nos a Ele sem reservas, a fim de que somente sua Vontade nos governe. Amém!

Reze 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glórias ao Pai .

3. Oração a São Lázaro por intercessão

São Lázaro, fiel amigo de Cristo, que, após sua morte, ressurgiu para a vida em um milagre de esperança, interceda por mim nas dificuldades que enfrento. Nos momentos de desânimo, lembre-me de que Deus é capaz de transformar até esses momentos em vitórias de renovação e força. Ajude-me a manter a confiança em Deus e a acreditar que, assim como fostes ressuscitado, eu também posso superar os obstáculos que surgem em meu caminho. Que eu possa experimentar sua misericórdia a cada dia. Amém!

São Jorge pode ajudar na superação de momento difíceis Crédito: Imagem: Protasov AN | Shutterstock

4. Oração da espada de São Jorge

Ó glorioso guerreiro São Jorge , eu te suplico confiante que serei atendido, neste momento difícil da minha vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com vossa espada de luta, venha cortar todo mal e principalmente ( faça o pedido ). Com a força do teu poder de defesa, eu me coloco na proteção do teu escudo, para combater todo mal ou influência negativa que estiver em meu caminho. Amém. São Jorge Cavaleiro, guiai-me. São Jorge Guerreiro, defendei-me. São Jorge Mártir, protegei-me.

5. Oração à Santa Rita para causas impossíveis

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita , eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o incomparável título de santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito ( dizer a graça que deseja ).

Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolve o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança; por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos casos impossíveis, rogai por nós.

6. Oração à Virgem Maria por defesa

Senhora, vós conheceis como o nosso coração é assaltado por tantas dificuldades. Temos de lutar para conservar intacta a nossa fé, nesta hora em que são tantos os que não acreditam. Temos de lutar para conservar intacta a nossa pureza, nesta hora em que o mundo é uma gigantesca organização do mal. Temos de lutar para conservar vibrante o nosso entusiasmo, nesta hora em que os homens apenas se preocupam com os bens materiais.