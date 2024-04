FAMOSOS

9 famosos que as pessoas pensam que são de Salvador, mas não são

Alguns são do interior da Bahia

Publicado em 2 de abril de 2024 às 12:19

Salvador é aquela cidade que abraça as pessoas, não importa a origem. É comum encontrarmos famosos que criam conexões tão fortes com a terra que chegamos a pensar que nasceram e se criaram aqui. O Alô Alô Bahia reuniu uma lista curiosa dessas personalidades que parecem nativas da capital baiana, mas, na verdade não são. Prepare-se para descobrir as raízes de nove nomes que confundem muita gente!

1. Vladimir Brichta

Apesar de ter nascido em Minas Gerais, na cidade de Diamantina, o ator se considera “um autêntico baiano”, uma vez que se mudou com sua família para a Bahia aos quatro anos, após passar uma temporada na Alemanha, onde seu pai, Arno Brichta, fez doutorado em Geologia. De volta à Salvador, Vladimir matriculou-se numa escola de teatro e, aos seis anos, começou a fazer parte do grupo amador ‘Fantasia’. Ele é formado em Artes Cênicas pela UFBA e grande amigo de baianos de berço, como Lázaro Ramos e Wagner Moura.

2. Preta Gil

Filha do cantor Gilberto Gil, um dos maiores baianos de todos, Preta Gil é frequentemente associada a Salvador. Entretanto, apesar de ter relação afetiva profunda com a Bahia, a cantora e empresária nasceu no Rio de Janeiro. Na infância, Preta passou um bom período vivendo na capital baiana. Sua mãe, Sandra Gadelha, a Drão, mora há anos em Salvador.

3. Flora Gil

O mesmo acontece com Flora Gil, atual esposa de Gilberto Gil. A empresária que por anos foi líder do Camarote Expresso 2222 é nascida em São Paulo, capital. Em reconhecimento pelas contribuições dela para a divulgação do Carnaval, foi concedido a Flora, em 2017, o Título de Cidadã Soteropolitana.

4. Regina Casé

Dona de uma casa em Salvador, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, Regina Casé é figurinha carimbada nos verões soteropolitanos. Reconhecida por seu trabalho na TV, no teatro e no cinema, ela não é originária da capital baiana e, sim, do Rio de Janeiro.

Segundo a própria Regina contou ao Alô Alô Bahia este ano, sua ‘cidadania baiana’ tem muito a ver com o fato de ela ser muito tiete de Caetano Veloso. Foi das mãos dele, inclusive, que ela recebeu, em 2012, o Título de Cidadã Soteropolitana por sua contribuição para a divulgação da cultura de Salvador e da identidade religiosa da cidade.

5. Luís Miranda

Reconhecido por seu talento humorístico, Luís Miranda tem suas raízes em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Atual responsável pelo quadro Big Treta, do BBB24, Miranda veio para Salvador com os pais quando ainda era criança. Depois migrou para São Paulo e, por fim, para o Rio de Janeiro. O artista possui uma casa em Barra do Jacuípe, no litoral baiano.

6. Claudia Leitte

Embora tenha construído uma carreira de sucesso em Salvador, como uma das vozes mais reconhecidas do movimento da axé music, Claudinha nasceu na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No entanto, sua família se mudou para a Bahia quando ela ainda era um bebê, tendo morado, inclusive, em Feira de Santana. No fim das contas, a cantora viveu a maior parte da vida em Salvador mesmo. Atualmente, ela mora em Miami, nos EUA.

7. Bruno Reis

O atual prefeito de Salvador construiu sua carreira política na cidade, mas não é natural da capital. Bruno Reis nasceu em Petrolina, em Pernambuco, mas foi criado na cidade ao lado, em Juazeiro, na Bahia. O gestor mudou-se mais tarde para Salvador, onde formou-se em advocacia.

8. Humberto Carrão

“Maluco pela Bahia”, como ele mesmo diz, o ator Humberto Carrão gabaritou praticamente todos os eventos do verão de Salvador. O artista circulou tanto e fez rolês tão nativos, como desfilar ao lado do tradicional bloco de samba Alerta Geral, que muita gente chegou a pensar que ele nasceu aos pés do Farol da Barra, mas não. Humberto Carrão é nascido no Rio de Janeiro, mas até os próprios soteropolitanos entraram em campanha para um título de cidadão ser concedido a ele.

9. Ivete Sangalo

Uma das maiores estrelas da música brasileira, Ivete Sangalo é frequentemente considerada a “rainha de Salvador”. No entanto, ela nasceu em Juazeiro, na Bahia. Ivete se mudou para a capital baiana ainda jovem para seguir sua carreira musical.

Apesar de suas origens fora de Salvador, esses nomes famosos têm deixado suas marcas na cidade de diversas maneiras, seja através da arte, política ou entretenimento. Eles podem não ser nativos, mas certamente conquistaram um lugar no coração dos soteropolitanos. Lembrou de outros nomes que frequentemente são confundidos? Conta para a gente nos comentários nas nossas redes sociais!