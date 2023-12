À espera de Beyoncé: veja fotos de evento do lançamento do filme da cantora

A expectativa pela chegada de Beyoncé na festa que acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio, em Salvador, é grande na noite desta quinta-feira (21).



A festa tem decoração, as comidas e bebidas inspirados nos gêneros disco e dance dos anos 70 e 80, e dedicado à cultura negra, assim como o disco Renaissance.



O evento promove no Brasil o lançamento do novo filme de Beyoncé, "Renaissance: A Film by Beyoncé", e contará com a exibição do filme. A festa all inclusive é produzida pela Parkwood Entertainment, em parceria com a Rede Globo. O público, formado por fãs e convidados, é de cerca de 3 mil pessoas.