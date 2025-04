LINGUAGEM

A maior palavra da língua portuguesa e sua curiosa origem

Conheça outras palavras gigantes pelo mundo

A língua portuguesa tem em "pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico" - um adjetivo de 46 letras que descreve vítimas de uma rara doença pulmonar causada por cinzas vulcânicas - sua maior palavra registrada. Mas essa gigante divide espaço com outras curiosidades linguísticas: a irônica "hipopotomonstrosesquipedaliofobia" (33 letras), que significa justamente o medo de pronunciar palavras longas, e a polêmica "anticonstitucionalissimamente", usada para ações contrárias à Constituição.>

A história de "pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico" começa longe do Brasil – ela foi criada em 1935 por Everett M. Smith, presidente de uma associação de enigmas linguísticos nos EUA. Originalmente em inglês ("pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis"), a palavra foi adaptada para o português como um exercício de curiosidade linguística.>

No universo médico, termos como "oftalmotorrinolaringologista" (especialista em olhos, ouvidos, nariz e garganta) e "cineangiocoronariográfico" (25 letras, nome de um exame cardíaco) mostram como a ciência produz seus próprios desafios de pronúncia. Já "acrocefalossindactilia" (22 letras) designa uma anomalia congênita que une os dedos das mãos ou pés.>

Mas o português fica pequeno perto de outras línguas. O sueco detém o recorde mundial com uma palavra de 130 letras: "nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoraeistoa do anläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten", que se refere a trabalhos preparatórios para discussões sobre sistemas de manutenção de equipamentos de simulação de artilharia costeira do Báltico.>