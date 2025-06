NOVO CONSOLE

A partir de R$ 4.500: saiba tudo sobre o Nintendo Switch 2, lançado nesta quinta

Novo console da Nintendo traz Joy-Cons com conexão magnética, função mouse e chat por voz

O Nintendo Switch 2 chegou oficialmente ao Brasil nesta quinta-feira (5), com preços sugerido de R$ 4.499,90, enquanto o bundle com o game Mario Kart World sai por R$ 4.799,90. >

Entre as principais novidades, o Switch 2 passa a contar com uma tela LCD de 7,9 polegadas, um aumento em relação às 6,8 polegadas do modelo anterior. A nova tela também oferece resolução Full HD (1080p), que promete oferecer gráficos mais nítidos e cores mais vibrantes. Além disso, do aumento do armazenamento interno do console.>