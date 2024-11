SAGRADO

Abertura do Cine Terreiro em Salvador terá exibição de estreia do documentário Vozes da Fé

Festival reúne mostras de filmes sobre a temática do sagrado afro-brasileiro e indígena

D Da Redação

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 23:54

Crédito: Divulgação

A abertura do festival do Cine Terreiro será realizada no dia 27 de novembro, no Espaço Cultural da Barroquinha, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço. O evento terá apresentação musical do Coral Ecumênico da Bahia (CEB), regido pelo maestro Angelo Rafael, e exibição única de estreia do documentário “Vozes da Fé”, que também foi contemplado no edital Salcine.

O festival Cine Terreiro transita em territórios de religiões de matriz afro-brasileira e indígena (terreiros de Candomblé, Umbanda e Jurema), quilombos urbanos e Casas Espirituais Universalistas, enaltecendo e prestigiando o patrimônio imaterial, através dos espaços de preservação e memória, discussão, formação e desenvolvimento desses povos.

“A iniciativa também abre espaço para que comunidades tradicionais de matriz africana, quilombolas e escolas comunitárias se conectem com histórias e memórias interrompidas pelos processos de escravização e pelos ataques contra povos indígenas. Com o sagrado como fio condutor, o festival proporciona, por meio de suas mostras e oficinas, uma experiência intensa de conexão entre o cinema e as tradições que resistem e mantêm vivas as raízes culturais desses territórios”, destaca o coordenador geral do festival, João Paulo Diogo.

Programação do Cine Terreiro

Entre os dias 13 e 19 de novembro o público poderá prestigiar a Mostra Retrospectiva Online, disponibilizada no site www.cineterreiro.com.br, com filmes que fizeram parte das edições passadas.

No dia 27, pela manhã e à tarde haverá sessões para os alunos em escolas públicas do Subúrbio 360.

Nos dias 28 e 29 de novembro, o Subúrbio 360 terá a exibição das três mostras competitivas do festival, chamadas Grão (Formação direcionada a realizadores iniciantes), Mar (Contemporânea direcionada a realizadores não iniciantes) e Sal (Mostra especial para filmes produzidos em Salvador).

Para os vencedores dessas mostras haverá uma bonificação no valor de R$ 1000,00, além de premiação em serviços prestados e aluguel de equipamentos, cedidos em parceria pela empresa IgluLoc.

Em seguida, após o Festival Presencial, o público terá a oportunidade de assistir aos filmes selecionados na Mostra Online de 30 de novembro a 12 de dezembro.