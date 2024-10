ABERTO E GRATUITO

Academia de Letras da Bahia realiza I Conferência Myriam Fraga em novembro

“Myriam Fraga é uma poeta consagrada, muito querida, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro, que deixou uma obra maravilhosa. Faz jus a essa homenagem, com toda certeza. Dessa vez, nós escolhemos uma poeta baiana para pronunciar a I Conferência Myriam Fraga, com o tema livre, como é costume nestes casos. Tem um tema livre relativamente, porque deve ser relacionado com as coisas que interessavam a nossa querida e saudosa Myriam. Vai ser uma oportunidade muito boa de lembrar a poeta pela voz de outra poeta, que tratará de assuntos que são caros a ambas, de poesia, de arte, enfim. Esperamos que os amantes da poesia, das artes, compareçam”, destaca o professor e antropólogo.