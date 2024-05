GRATUITO

Circuito Letras Pretinhas abre inscrições para oficinas criativas com crianças

Estão abertas as inscrições para as oficinas de musicalização e escrita criativa do projeto Circuito Letras Pretinhas, que vai circular pelo subúrbio de Salvador, levando arte e literatura para o público infanto-juvenil. Voltado para crianças de 8 a 12 anos, as oficinas acontecem de forma lúdica e com foco em valorizar a identidade afro-brasileira e cultura negra.